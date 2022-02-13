وجه مدير إدارة مرور منطقة حائل العميد محمد القريني، خطاب شكر لمواطن كان قد صوّر مقطع فيديو للحظة إنسانية ظهر خلالها أحد رجال المرور وهو يرعى ويهتم بطفلٍ تائه؛ حتى وصول والدته إليه، حيث لقي الفيديو استحسانا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المواطن ويدعى فهد الصنيتان لـ”أخبار 24″ إنه كان يقف أمام إحدى المدارس المتوسطة بحائل ينتظر خروج ابنته، وشاهد خلال انتظاره طفلاً تائهاً يبكي على الرصيف.
وأضاف أنه شاهد رجل المرور ينزل من دوريته ويتجه إلى الطفل ويحتضنه ويهدئ من روعه حتى وصول والدته، مؤكداً أنه نشر المقطع على حسابه في “سناب شات” إعجاباً بما قام به رجل المرور، مؤكداً أنه لا يعرف رجل المرور ولا أي معلومات عنه.
وأشار الصنيتان إلى أنه وبعد نصف ساعة تقريباً من نشر الفيديو اتصل به أحد المسؤولين في إدارة مرور حائل للتأكد من مكان وساعة الحدث، ومن ثم أبلغه بعد ذلك بأن مدير مرور حائل وجه بتكريمه نظير توثيقه لهذا الموقف الإنساني.