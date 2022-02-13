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جديد المحليات > “الأرصاد”: أجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد وحتى نهاية الأسبوع
13/02/2022   4:19 م

“الأرصاد”: أجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد وحتى نهاية الأسبوع

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد معظم مناطق المملكة أجواء مستقرة، وذلك ابتداءً من الغد الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وأوضح المركز أن هذه الأيام ستشهد تفاوتًا في درجات الحرارة، حيث تميل إلى الدفء خلال النهار بينما تكون باردة خلال الليل خاصة شمال ووسط المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأحد)، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خاصة الصغرى على شرق ووسط المملكة وتبدأ بانخفاض تدريجي على جنوب المملكة ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة وا لغبار وكذلك على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: أجواء مستقرة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد وحتى نهاية الأسبوع

جديد المحليات
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