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جديد المحليات > ​محامٍ يوضح الطريقة القانونية لضمان حق المشتري عند اكتشاف عيوب في المنزل الجديد
13/02/2022   11:17 م

​محامٍ يوضح الطريقة القانونية لضمان حق المشتري عند اكتشاف عيوب في المنزل الجديد

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أوضح المحامي مشعل الشريف الطريقة القانونية التي يلجأ إليها المشتري عند اكتشاف عيوب في المنزل الجديد، بعد إتمام عملية الشراء، وذلك لضمان حقه في التعويض جراء تضرره.

وقال الشريف، خلال مداخلة ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الشخص المتضرر إذا كان يريد التعويض عن العقار محل الشراء فعليه رفع دعوى على من باع له العقار، أما إذا كان لا يريد العقار نهائياً فيرفع الدعوى على الجهة التمويلية لفسخ العقد.وفق “أخبار 24”.

ونصح المتضررين برفع دعوى إثبات حالة، والتي تُعد من الدعاوى المستعجلة وتُنظر خلال أسبوع أو أسبوعين من قبل المحكمة، مضيفاً أن الشخص بعد ذلك يقوم برفع دعوى عادية مرفقاً بها صك الإثبات الذي حصل عليه من الدعوى الأولى.

​محامٍ يوضح الطريقة القانونية لضمان حق المشتري عند اكتشاف عيوب في المنزل الجديد

جديد المحليات
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