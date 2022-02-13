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جديد المحليات > غرامات بأكثر من 1.5 مليون ريال بحق جهات بالقطاع الخاص لعدم توفيرهم التغطية التأمينية للعاملين
13/02/2022   11:17 م

غرامات بأكثر من 1.5 مليون ريال بحق جهات بالقطاع الخاص لعدم توفيرهم التغطية التأمينية للعاملين

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أصدر مجلس الضمان الصحي غرامات مالية بأكثر من 1.5 مليون ريال بحق عدد من الجهات في القطاع الخاص لعدم توفيرهم التأمين الصحي على موظفيهم وذويهم المشمولين بالنظام.

وأعلن المجلس أن نظام الضمان الصحي الإلزامي يشمل السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص وذويهم الذين يتمثلون في الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 عاماً، والبنات غير المتزوجات غير العاملات، والأيتام المحتضنين لدى الأسر.

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للضمان الصحي، أحمد أبو عمارة، أوضح في وقت سابق أن أصحاب العمل يتم إنذارهم أولاً، وبعد عدم التزامهم توقع بحقهم العقوبات من قبل لجنة ضبط المخالفات.وفق “أخبار 24”.

غرامات بأكثر من 1.5 مليون ريال بحق جهات بالقطاع الخاص لعدم توفيرهم التغطية التأمينية للعاملين

جديد المحليات
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