بعد تلقي خطاب تهنئة بشأنه.. “الصحة” تعرّف بمرض “التراخوما” المقضي عليه بالمملكة

عرّفت وزارة الصحة بمرض “التراخوما” التي تمكنت من القضاء عليه، والذي تلقت الوزارة تهنئة بشأنه من منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت أن “التراخوما” يُعد مرضًا يصيب العين نتيجة عدوى بكتيرية، وقد يؤدي إلى مشكلات بصرية تصل إلى العمى حال لم يتم علاجه.
وتشمل أعراضه حكة وتهيج العين والجفن، وألم العين واحمرارها، وخروج صديد منها، وتورم الجفن، وحساسية الضوء، والعمى.
وأشارت الوزارة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، والتي تشمل عائلة المصاب والأشخاص المحيطين، والأطفال، والنساء (أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالرجال)، كما أوضحت سبل الوقاية من الإصابة، والتي تشمل نظافة الوجه، وتحسين البيئة المحيطة، واستخدام المضادات الحيوية لإزالة العدوى، أو اللجوء للجراحة لعلاج المرحلة المسببة للعمى.وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل قد تلقى خطاب تهنئة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بنجاح جهود المملكة في القضاء على “التراخوما”.