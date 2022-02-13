تختلف أطوال البشر حول العالم لأسباب متعددة، أبرزها الجينات الوراثية من الأب والأم والأجداد، كما تؤثر البيئة التي ينمو فيها الشخص على مدى طوله، إضافة إلى ممارسة بعض الألعاب.
وقد يعتقد الكثيرون أن طول القامة لا يؤثر على الحالة الصحية سلباً أو إيجاباً، إلا أن المختصين ربطوا بين الأمرين حسب الدراسات التي أجريت على عدد كبير من الأشخاص مختلفي الأطوال، المصابين بالأمراض المزمنة وغيرها.
نستعرض هنا علاقة بعض الأمراض بمدى طول الأشخاص.
1- متوسط الطول: يبلغ متوسط الطول في الولايات المتحدة حوالي 170.5 سنتيمتر للرجال و160 سنتيمترا للنساء، فإذا كنت أطول أو أقصر من هذا الطول المتوسط، فقد تلاحظ بعض الإيجابيات والسلبيات لذلك الاختلاف.
2- السرطان: تظهر بعض الأبحاث أن الطول الأقل من المتوسط قد يعني انخفاض احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث أوضحت دراسة أن النساء القصيرات أقل عرضة للإصابة بسرطان المبيض، كذلك الرجال الأقصر لديهم فرص أقل للإصابة بسرطان البروستاتا.وفق “أخبار 24”.
3- السكري: قد يرتبط طول ساقيك بفرص إصابتك بداء السكري من النوع الثاني، حيث يعتقد العلماء أن طوال القامة قد يكونون أقل عرضة للإصابة به، من باب أن قصر القامة علامة على سوء التغذية.
4- أمراض القلب: يرى بعض العلماء أن من يقل طولهم عن 157.5 سنتيمتر أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بأمراض القلب التاجية ممن يزيد طولهم على ذلك، وقد يكون السبب الجينات أو سوء التغذية أو عدوى قبل الولادة أو في الطفولة.
5- السكتة الدماغية: تحدث عند انقطاع تدفق الدم للدماغ، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث لطويلي القامة، إذا تمتعوا بوزن صحي، وقد تكون التغذية وأشياء أخرى تتعلق بالصحة في مرحلة الطفولة والتي تؤثر على الطول، ضمن أسباب الارتباط بينهما.
6- جلطة دمـوية: حالة خطيرة إذا تشكلت في وريد رئيسي أو انتقلت إلى الرئتين، ولا يستطيع الباحثون تفسير السبب، لكن الدراسات تظهر أنه كلما كنت أقصر، – 150 سنتيمترا فأدنى – قل احتمال الإصابة بها في الوريد.
7- الزهايمر: قد يكون الطول ميزة عندما يتعلق الأمر بهذا المرض، خاصة بالنسبة للرجال، وأظهرت دراسة أن الرجال ممن يبلغ طولهم حوالي 177.5 سنتيمتر أو أكثر أقل عرضة للإصابة بالزهايمر بنسبة 60% تقريبًا ممن أقصر من ذلك.
8- الحمل: طويلات القامة أكثر عرضة للحمل لفترة أطول من النساء الأقصر، كما أن النساء ممن تقل أطوالهن عن 150 سنتيمترا، أكثر عرضة للولادة قبل موعدها مقارنة بالأطول منهن، ويرى العلماء أن السبب قد يرتبط بحجم الحوض أو عنق الرحم.
9- تساقط الشعر: أظهرت دراسة أجريت على أكثر من 22 ألف رجل في 7 دول أن الأقصر لديهم فرصة أكبر للإصابة بالصلع، ووجد العلماء 4 جينات قد تزيد من احتمالات الصلع مرتبطة بقصر القامة.
10- آلام أسفل الظهر والوركين: الأشخاص الأقصر أقل عرضة للإصابة بآلام أسفل الظهر أو كسر الفخذ، كما أن سبب الإصابة بكسر الورك لطويلي القامة هو مركز ثقلهم المرتفع، الذي يجعلهم يصطدمون بالأرض بقوة.