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جديد المحليات > أول تعليق للمدير التنفيذي لمنصة إحسان بعد فصله من منصبه
13/02/2022   11:17 م

أول تعليق للمدير التنفيذي لمنصة إحسان بعد فصله من منصبه

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قال الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي إنه أمضى عاما ونصف عام في منصة إحسان، واصفا التجربة بالجميلة والاستثنائية، وذلك في أول تعليق له بعد فصله من منصبه.

وأضاف الحمادي عبر حسابه في “تويتر” أن منصة إحسان أوصلت عطاءات أهل الخير إلى المستفيدين بكافة مناطق المملكة، بأفضل الطرق وأكثرها أمانا وشفافية.

وتابع: “في نفس الوقت الذي اجتهدت وجانبني الصواب وأعتذر عما حدث؛ فقد سعدت لقوة الحوكمة التي تتميز بها منظومة إحسان”، معبراً عن امتنانه لفريق إحسان، ولكل من ساهم في المنصة لإنجاحها، مؤكدا أن إحسان ستكون مثالاً عالمياً يُحتذى.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أعلنت في وقت سابق اليوم فصل الحمادي من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، مبينة أنه جاء بسبب توجيهه خطابات لبعض الجهات أشار فيها بما يُفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميح غير مباشر وغير مقبول، مؤكدة أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً.

أول تعليق للمدير التنفيذي لمنصة إحسان بعد فصله من منصبه

جديد المحليات
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