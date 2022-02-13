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جديد المحليات > بالفيديو.. طلعت حافظ: الاقتصاد الخفي للتستر التجاري يعادل 20% من الناتج المحلي
13/02/2022   11:17 م

بالفيديو.. طلعت حافظ: الاقتصاد الخفي للتستر التجاري يعادل 20% من الناتج المحلي

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كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية سابقًا، طلعت حافظ، حجم الاقتصاد الخفي في المملكة.

وأوضح، خلال برنامج “بوضوح” على قناة “الإخبارية”، أن الاقتصاد الخفي الناتج عن التستر التجاري يمثل ما يقارب 20% من الناتج المحلي، وهو ما يعطي نتائج مضللة عن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كون هذا الاقتصاد لا يدخل فيه من الأساس.

وأشار إلى تسبب التستر التجاري في ارتفاع البطالة، خاصة أن المتستر يلجأ لتوظيف أشخاص من الذين يتستر عليهم من جماعته وليس السعوديين.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد أعطت المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم، تنتهي في 16 فبراير الجاري.

بالفيديو.. طلعت حافظ: الاقتصاد الخفي للتستر التجاري يعادل 20% من الناتج المحلي

جديد المحليات
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