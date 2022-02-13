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جديد المناطق > “زراعة الشرقية”: حظر صيد القبقب اعتباراً من الثلاثاء المقبل لمدة 3 أشهر
13/02/2022   11:16 م

“زراعة الشرقية”: حظر صيد القبقب اعتباراً من الثلاثاء المقبل لمدة 3 أشهر

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أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية فرض الحظر على صيد القبقب في مياه بحر الخليج العربي لمدة 3 أشهر اعتبار من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، عامر المطيري، أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، وحتى 15 مايو 2022م، مبينًا أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون طوله 7 سم.

وبين أن فرض الحظر سابقًا أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده.وفق “أخبار 24”.

من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، وليد الشويرد، على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى أثناء مزاولة عملية الصيد حفاظًا على المخزون.

“زراعة الشرقية”: حظر صيد القبقب اعتباراً من الثلاثاء المقبل لمدة 3 أشهر

جديد المناطق
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