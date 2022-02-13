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جديد المحليات > بالفيديو والصور.. وزير الطاقة يُدشن معرض “صُنع في السعودية”
13/02/2022   11:16 م

بالفيديو والصور.. وزير الطاقة يُدشن معرض “صُنع في السعودية”

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دشن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم السبت، معرض صنع في السعودية، وهو التظاهرة الصناعية الأكبر التي تستعرض فخر المنتجات والصناعات المحليّة، بمشاركة أكثر من 150 شركة وطنية.

كما انطلقت أعمال المؤتمر المُصاحب لمعرض صنع في السعودية، والذي يستمر من 13-16 فبراير الجاري، بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية، وبحضور وزير الطاقة وعدد من كبار المسؤولين.

وتتضمن ورش عمل اليوم الأول لمعرض صنع في السعودية، والتي تقام في واجهة الرياض، ورشة سلاسل الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية، ثم ورشة التعبئة والتغليف والتصميم، وأخيرا ورشة ممكنات الصندوق الصناعي.وفق “أخبار 24”.

كما تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في المعرض المقام برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حيث تستعرض حزمة فرص استثمارية تعزز من تنويع القاعدة الإنتاجية، وتسهم في تنمية الصادرات الخارجية السعودية، في ظل ما تتمتع به المدن الصناعية من مناخ صناعي رائد وبنية أساسية مستقرة.

وزير الطاقة يُدشن معرض صنع في السعودية

وزير الطاقة يُدشن معرض صنع في السعوديةوزير الطاقة يُدشن معرض صنع في السعوديةوزير الطاقة يُدشن معرض صنع في السعودية

وزير الطاقة يُدشن معرض صنع في السعودية

بالفيديو والصور.. وزير الطاقة يُدشن معرض “صُنع في السعودية”

جديد المحليات
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