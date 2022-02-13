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جديد المناطق > ​قرود “البابون” تهاجم مواطناً وأفراد عائلته وتصيبه بجروح بالغة في الباحة
13/02/2022   11:13 م

​قرود “البابون” تهاجم مواطناً وأفراد عائلته وتصيبه بجروح بالغة في الباحة

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هاجمت قرود “البابون” مواطناً وأفراد عائلته داخل منزلهم في منطقة الباحة؛ ما أدى لإصابته بجرح غائر في يده وبعض أنحاء جسده.

وقال المواطن، خلال لقائه ببرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه تفاجأ بهجوم القرود التي كانت موجودة داخل حوش منزله، من الخلف، وتعرضه لعضات في يده وكتفه وظهره أيضاً، مشيراً إلى أن جيرانه أنقذوه بعدما سمعوا صوت استغاثته.

وأضاف أن القرود هاجمته أيضاً قبل شهر، وهاجمت والده، لافتاً إلى أنه تقدم ببلاغ إلى حماية الحياة الفطرية عقب تعرضه للهجوم، ولكن دون جدوى، حيث إن القرود ما زالت موجودة أمام المنزل.وفق “أخبار 24”.

وناشد الجهات المختصة والمسؤولين التدخل وحل هذه الإشكالية، منوهاً إلى أن لديه طفلاً ويخشى عليه من هجمات القرود.

​قرود “البابون” تهاجم مواطناً وأفراد عائلته وتصيبه بجروح بالغة في الباحة

جديد المناطق
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