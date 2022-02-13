“الجوازات” تدرج “تجديد الإقامة للبرماويين” على خدمة تواصل في منصة “أبشر”

أعلنت المديرية العامة للجوازات إدراج “تجديد الإقامة للبرماويين” على خدمة تواصل في منصة “أبشر”، وذلك تسهيلا على المستفيدين واختصارا للوقت، دون الحاجة لمراجعة مقرات المديرية.
وأوضحت الجوازات أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على “أبشر”، ويشترط لذلك تعبئة نموذج طلب تجديد الإقامة مرفقا بصورة شخصية للمقيم ونموذج تعهد بإحضار جواز سفره خلال فترة سريان إقامة، إضافة إلى صورة الإقامة، وصورة هوية صاحب العمل.
ونوهت المديرية إلى أنه يمكن الوصول للخدمة عبر حساب صاحب العمل على “أبشر”، واختيار خدمات من قائمة خدماتي وتحديد قطاع الجوازات ثم اختيار خدمة تواصل وتقديم طلب جديد وتحديد “خدمات المقيمين داخل المملكة” ثم اختيار الخدمة الفرعية “تجديد الإقامة – البرماويين”، مع كتابة وصف مختصر للطلب، واختيار ملف المرفقات بالصيغ المتاحة على الموقع ثم تقديم الطلب.وفق “أخبار 24”.