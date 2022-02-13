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13/02/2022   11:16 م

استشاري يوضح كيفية استخدام قطرة العين.. وهذه أسباب احمرارها

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حذّر استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور نواف العنزي، من الاستخدام الخاطئ لقطرة العين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أنه يجب التخلص من قطرة العين في حال مضى شهر على فتحها واستخدامها، مشددًا على ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية استخدام القطرة.

وأشار إلى ما يجب اتباعه عند أخذ القطرة، حيث أكد أهمية التأكد من نظافة اليدين وإمالة الرأس إلى أعلى، مع الحرص على عدم ملامسة العين أثناء إنزال القطرات فيها.وفق “أخبار 24”.

وأرجع العنزي احمرار العين لدى بعض الأشخاص إلى عدة أسباب، من بينها جفافها بسبب استخدام الجوالات والكمبيوتر، أو الحساسية من بعض مواد التجميل مثل الكحل وغيره، أو قد يرجع الاحمرار إلى الالتهابات البكتيرية والفيروسات.

استشاري يوضح كيفية استخدام قطرة العين.. وهذه أسباب احمرارها

طب وتداوي
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