إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة مواد تموينية بالأحساء تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة متخصصة في المواد التموينية بالأحساء، صححت وضعها بالاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وأوضحت الوزارة، اليوم (الأحد)، أن الشركة ظلت تعمل بالتستر لمدة 15 عاماً، مشيرةً إلى أنها صححت وضعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين المواطن والمقيم.
ونوهت إلى أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز الـ30 مليون ريال، مطالبةً بضرورة الاستفادة من فترة التصحيح قبل انتهائها يوم الأربعاء القادم.
شركة متخصصة في المواد التموينية بالأحساء، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 30 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/IhEBCMMXeK
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 13, 2022
وفق “أخبار 24”.