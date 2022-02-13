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جديد المناطق > إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة مواد تموينية بالأحساء تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم
13/02/2022   11:15 م

إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة مواد تموينية بالأحساء تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

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استعرضت وزارة التجارة تجربة شركة متخصصة في المواد التموينية بالأحساء، صححت وضعها بالاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وأوضحت الوزارة، اليوم (الأحد)، أن الشركة ظلت تعمل بالتستر لمدة 15 عاماً، مشيرةً إلى أنها صححت وضعها عبر خيار الشراكة في المنشأة بين المواطن والمقيم.

ونوهت إلى أن إيرادات الشركة السنوية تتجاوز الـ30 مليون ريال، مطالبةً بضرورة الاستفادة من فترة التصحيح قبل انتهائها يوم الأربعاء القادم.

وفق “أخبار 24”.

إيراداتها تتجاوز 30 مليون ريال سنوياً.. شركة مواد تموينية بالأحساء تصحح وضعها بالشراكة بين المواطن والمقيم

جديد المناطق
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