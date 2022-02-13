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جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “الصحة”: المنحنى الوبائي “مسيطر عليه”.. وهذه إمكانية الإصابة بأوميكرون مرتين
13/02/2022   11:13 م

بالفيديو.. متحدث “الصحة”: المنحنى الوبائي “مسيطر عليه”.. وهذه إمكانية الإصابة بأوميكرون مرتين

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات جائحة فيروس كورونا والأوضاع الوبائية لها.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمستجدات الجائحة، أن المنحنى الوبائي في المملكة “مسيطر عليه”، مشيرًا إلى أنه يتم تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات اليومية والحالات الحرجة خلال الأيام الماضية.

وبسؤاله عن إمكانية الإصابة بمتحور “أوميكرون” مرتين، قال العبدالعالي إن المناعة المكتسبة من الإصابة بالمتحور أقل في المستوى من نظائرها المكتسبة من الإصابة بالمتحورات السابقة، ولذلك فإنه من الممكن إصابة الشخص بمتحور “أوميكرون” مرة أخرى.وفق “أخبار 24”.

وأبان أن فترة الحضانة لمتحور أوميكرون أقصر من نظائرها بالمتحورات الأخرى، حيث أكد أن فترة الحضانة لأوميكرون تصل إلى 3 أيام، فيما تمتد فترة نشاط الأعراض وانتقال العدوى من 5 إلى 7 أيام.

بالفيديو.. متحدث “الصحة”: المنحنى الوبائي “مسيطر عليه”.. وهذه إمكانية الإصابة بأوميكرون مرتين

جديد المحليات
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