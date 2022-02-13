بالفيديو.. “الموارد البشرية” تستعرض نسب التحصين بجرعتين أو أكثر في القطاعين العام والخاص

استعرض المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، نسب التحصين بجرعتين أو أكثر في القطاعين العام والخاص.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن نسبة التحصين بجرعتين أو أكثر في القطاع العام تتجاوز 97%، في حين تتجاوز نسبة التحصين بالقطاع الخاص 95%.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه النسب مبشرة وتشير إلى مأمونية بيئات العمل في القطاعين العام والخاص من الناحية الصحية.
فيديو | الموارد البشرية:
نسب التحصين بجرعتين أو أكثر في القطاع العام تتجاوز 97%.. و95% في القطاع الخاص#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uUSkWgCoQM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 13, 2022