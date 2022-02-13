بالفيديو.. مختص يوضح الأسئلة الواجب طرحها بين المخطوبين قبل الزواج

استعرض المعالج النفسي، أسامة الجامع، الأسئلة التي يجب طرحها بين المخطوبين لفهم الشخصية وطريقة التفكير.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب استغلال فترة الخطوبة في توجيه أسئلة توضح أفكار الإنسان ونظرته للحياة الزوجية وفلسفته في الحياة.
وأضاف أنه من المهم توجيه أسئلة حول الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يستغلون فترة الخطوبة في أمور رومانسية ويهملون الأسئلة المهمة التي توضح للجانبين شكل الحياة في المستقبل بينهما.
مختص يوضح أهم الأسئلة التي يجب طرحها في فترة الخطوبة@oaljama#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/StdXorXJPd
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 13, 2022
وفق “أخبار 24”.