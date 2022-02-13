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جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يوضح الأسئلة الواجب طرحها بين المخطوبين قبل الزواج
13/02/2022   11:13 م

بالفيديو.. مختص يوضح الأسئلة الواجب طرحها بين المخطوبين قبل الزواج

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استعرض المعالج النفسي، أسامة الجامع، الأسئلة التي يجب طرحها بين المخطوبين لفهم الشخصية وطريقة التفكير.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب استغلال فترة الخطوبة في توجيه أسئلة توضح أفكار الإنسان ونظرته للحياة الزوجية وفلسفته في الحياة.

وأضاف أنه من المهم توجيه أسئلة حول الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يستغلون فترة الخطوبة في أمور رومانسية ويهملون الأسئلة المهمة التي توضح للجانبين شكل الحياة في المستقبل بينهما.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص يوضح الأسئلة الواجب طرحها بين المخطوبين قبل الزواج

جديد المحليات
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