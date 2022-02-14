أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره أن تكون السماء صحواً وطقساً رطباً على معظم مناطق المملكة عدا مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة (الطائف) ويكون الطقس غائماً جزئياً.
وأشار إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ ساعة على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .