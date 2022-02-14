هل منع ولي الأمر الفتاة من الزواج من خارج القبيلة “عضل”؟.. الشيخ “الماجد” يرد

رد قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، على استفسار بشأن مدى اعتبار منع ولي الأمر الفتاة من الزواج من خارج القبيلة نوعاً من العضل.
وقال الماجد خلال لقائه مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن اشتراط ولي الأمر هذا الشيء هو نوع من الظلم الذي يُعد بالفعل عضلاً للفتاة.
وأضاف أنه لا يجوز لولي الأمر اشتراط الزواج للفتاة من داخل قبيلتها فقط؛ كون ذلك عصبية قبلية والناس أخيار من كل جنس وقبيلة.
اشتراط الزواج من القبيلة.. هل هو من العضل؟
مع فضيلة الشيخ سليمان الماجد#يستفتونك#الرسالة@s_almajed pic.twitter.com/1X8XMriQJS
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 13, 2022
وفق “أخبار 24”.