يوسف خميس: هناك اتجاه داخل “النصر” بإبعاد اللاعبين القدامى.. وحاولوا منعي من دخول النادي في عهد “آل معمر”

كشف اللاعب الدولي ونادي النصر السابق يوسف خميس، عن وجود توجه داخل النادي بإبعاد اللاعبين القدامى عن إدارة ملف الكرة في الفريق الأول بدعوى عدم فهمهم في كرة القدم.
وقال خميس خلال لقائه مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إنه يوجد توجه بالنادي لإبعاد اللاعبين القدامى والنجوم وتقريب مشاهير التواصل الاجتماعي؛ بزعم أن اللاعبين القدامى لا يفهمون في كرة القدم.
وأضاف أنه لا يجب الإساءة للاعبين القدامى والنجوم، قائلاً: “لدينا أفكار كروية توزنكم وتوزن كل الناس لأننا أهل الميدان، وكيف لكم بأفكار في كرة القدم وأنتم لم تلعبوها من الأساس”.
وروى يوسف خميس تفاصيل موقف حدث له في عهد رئيس مجلس الإدارة الحالي مسلي آل معمر يتعلق بمحاولة منعه من دخول النادي، مبيناً أنه ذهب للنادي لمشاهدة تمارين المراحل السنية، لكن أمن النادي أخبره بأنه ممنوع عليه إدخال أحد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حارس الأمن احترم تاريخه مع النصر وقبل رأسه وأبلغه بأنه ليس له علاقة بالقرار، مبيناً أنه أدخله في النهاية وأحضر له المشرف على المراحل السنية الذي قام بدوره بالسلام عليه ومن ثم تجاهله بشكل تام.
ونوه إلى أن نادي النصر لديه مشاكل في كل الجوانب، حيث كان يحتاج على المستوى الفني تغييرات في الفترة الشتوية من خلال إضافة 3 لاعبين جدد على الأقل إلى الفريق.
فيديو | في حديثه حول منعه دخول النادي يوسف خميس لـ #المنتصف:
حارس أمن في النادي احترم تاريخي مع #النصر.. وهكذا استقبلني المشرف على المراحل السنية مع الأسف pic.twitter.com/LDxW1iH8GH
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 13, 2022
فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف:
مع الأسف في #النصر هناك قرار يقول “أبعدوا القدامى والنجوم وقربوا مشاهير التواصل الاجتماعي ” pic.twitter.com/T8dCb0uWQZ
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 13, 2022
فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف: #النصر لديه مشاكل في كافة الجوانب الفنية والإدارية بالإضافة إلى نوعية اللاعبين pic.twitter.com/DwahwG3oIY
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 13, 2022