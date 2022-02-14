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جديد المحليات > وكيل وزارة الإعلام سابقاً يروي قصة مواطن اعترض على وجود الإذاعة ووصفها بـ”الشياطين”
14/02/2022   8:16 ص

وكيل وزارة الإعلام سابقاً يروي قصة مواطن اعترض على وجود الإذاعة ووصفها بـ”الشياطين”

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روى وكيل وزارة الإعلام سابقًا، إبراهيم الصقعوب، قصة اعتراض أحد المواطنين على وجود الإذاعة، وكيف وصفها بـ”الشياطين” في بداية السبعينيات الهجرية.

وقال الصقعوب خلال لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن الإذاعة لم تكن مقبولة في بدايتها وكانت موجودة عند أسر محدودة.

ونوه إلى أن أول مدير عام للإذاعة عبدالله بلخير فوجئ بعدما وضع لوحة في كيلو 2 بجدة مكتوباً عليها “محطة الإذاعة الكبرى”، باتصال شخص من عِلية القوم عليه واعتراضه على الأمر. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هذا الشخص قال في اتصاله بمدير الإذاعة “يا أخ عبدالله ليت هذا المبنى لك ولا جبت لنا هذه الشياطين”.

وكيل وزارة الإعلام سابقاً يروي قصة مواطن اعترض على وجود الإذاعة ووصفها بـ”الشياطين”

جديد المحليات
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