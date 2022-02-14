أوضح عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الدكتور صالح الفوزان، حكم الاكتفاء بسورة الفاتحة في الصلاة.
وأكد الشيخ الفوزان أنه يمكن الاكتفاء بالفاتحة في الصلاة، وذلك كونها أحد الأركان الأساسية.
وأوضح أن ما يزيد على الفاتحة من السُّنة، مضيفاً أنه في حال الاكتفاء بالفاتحة وترك السُّنة فإن الصلاة تكون صحيحة.
معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(حكم الاكتفاء بقراءة سورة الفاتحة في الصلاة ) pic.twitter.com/OjcX8Qgm2e
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) February 13, 2022
وفق “أخبار 24”.