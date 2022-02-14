رد رسمي من اتحاد الكرة لكشف حقيقة تعطل الـ”VAR” في كلاسيكو الاتحاد والنصر

أصدر المركز الإعلامي بالاتحاد السعودي لكرة القدم توضيحا رسميا، لكشف حقيقة توقف تقنية “VAR” خلال مواجهة النصر أمام نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المركز الإعلامي باتحاد الكرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأحد: “تؤكد لجنة الحكام عدم صحة الأخبار المتداولة عن تعطل تقنية VAR في مباراة الاتحاد والنصر.”.
وأوضح: “وتلفت اللجنة أنه من حق أي نادٍ التواصل معها للتأكد من عمل التقنية والاستماع للتسجيلات لاحقًا في مقر اللجنة، مع التأكيد على أنه في حال حدوث أي عطل فإنه يتم إخطار الناديين مباشرة”. وفق “أخبار 24”.
وفاز الاتحاد على النصر، مساء الجمعة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن الأسبوع الـ 20 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب رئيس النصر، مسلي آل معمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب انتهاء المباراة: “ما حدث مهزلة تحكيمية بكل المقاييس. هل كان الـ “VAR” يعمل؟.. لماذا المتضرر دائما واحد والمستفيدون دائما هم من ينافسونه؟ بماذا نفسر هذا التكرار؟”.