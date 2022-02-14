رامون دياز يوافق على تدريب الهلال.. والإدارة تستخرج تأشيرة دخوله

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن موافقة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حال تم الاستغناء عن المدرب البرتغالي الحالي ليوناردو جارديم.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تلقت موافقة الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق بدلًا عن البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب الحالي.
وأوضحت المصادر، أن إدارة الهلال تنهي إجراءات استخراج تأشيرات دخول دياز إلى المملكة، لإرسالها إليه تمهيدًا لقدومه من أجل تدريب الفريق.
وأشارت المصادر، إلى أن إدارة الهلال أجرت محادثات مع عدة خيارات أبرزها الروماني ميريل رادوي، والبرتغالي جورجي خيسوس، والأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، كخيارات بديلة، حال فشل الاتفاق النهائي مع دياز.
واختتمت المصادر، أن قرار إقالة جارديم من تدريب الهلال، مرتبط حاليًا بتوقيع عقد مع مدرب جديد من بين الملفات التي تفاوضها الإدارة الهلالية، قبل الإعلان بصفة رسمية.