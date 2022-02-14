​”الصحة” توضح الوقت المناسب لإجراء فحص “كورونا” في حال مخالطة شخص مصاب

أوضحت وزارة الصحة، رداً على استفسار أحد الأشخاص، الوقت المناسب لإجراء فحص فيروس كورونا في حال مخالطة شخص مصاب بالفيروس.
وبيَنت الوزارة أنه عند مخالطة حالة مؤكدة وعدم ظهور أعراض لمخالط مكتمل التحصين فلا يلزم الحجر المنزلي ولا إجراء فحص، ويمكنه مباشرة عمله بالإجراءات الاحترازية إلا في حال ظهور أعراض خلال 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب فإنه يلزم العزل وإجراء الفحص.
وأضافت أن المخالط إذا كان غير محصن ولا تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، فإنه يلزم الحجر المنزلي مع عمل فحص في اليوم الخامس من الحجر. وفق “أخبار 24”.
وتابعت بأنه عند مخالطة حالة مؤكدة وظهور أعراض شديدة لمخالط مكتمل التحصين مثل ضيق تنفس أو حرارة أو كحة فينبغي التوجه لعيادات تطمن، وعند ظهور أعراض بسيطة يُفضل عمل الفحص المنزلي السريع مع الاتصال على الرقم (937).