سيطر لاعبو فريقي الشباب والفيصلي على التشكيل المثالي في الجولة الـ 20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب موقع” SofaScore”.
وغاب لاعبو النصر والأهلي عن التواجد في التشكيل المثالي للجولة، بينما تواجد الاتحاد والطائي بلاعب، وأبها بلاعبين.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ 20 على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى ملائكة ( الفيصلي).
خط الدفاع: سانتوس (الشباب)، الصبحي (التعاون)، روسي (الفيصلي).
خط الوسط: فهد الجميعة (أبها)، كارلوس جونيور (الشباب)، موسونا (الطائي)، ساري عمرو (أبها). وفق “أخبار 24”.
خط الهجوم : مصطفى فتحي (التعاون)، فييتو (الشباب)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد).