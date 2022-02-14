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جديد المحليات > البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.. وتبقى يومان فقط على نهايتها
14/02/2022   5:03 م

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.. وتبقى يومان فقط على نهايتها

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومين فقط وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.

وحث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليوني ريال” والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.

وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: mc.gov.sa، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).وفق “أخبار 24”.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.. وتبقى يومان فقط على نهايتها

جديد المحليات
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