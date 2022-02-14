ممارسة الرياضة دون حماية الفكين يؤدي لإصابات خطيرة.. وطبيب جراحة فم وأسنان يوضح

أوضح طبيب جراحة الفم والأسنان، أسامة أحمد، أن اللاعبين يتعرضون في عدة رياضات، مثل كرة القدم والملاكمة وغيرها لإصابات مباشرة؛ بسبب التلاحم المباشر بين اللاعبين.
وقال الدكتور أسامة أحمد لـ”أخبار 24″ إن الإصابات تختلف في مدى خطورتها بين اللاعبين ما بين كسور الفكين العلوي أو السفلي أو كليهما، وسقوط وكسور الأسنان، وكسور الوجنتين، وكسر محجر العين وعظام الأنف، وكسر المفصل الصدغي، بالإضافة إلى الانتفاخات والكدمات المصاحبة للألم عند حدوث الإصابات الرياضية للوجه والفكين.
وبيَّن أنه قد يحدث نزيف وتشوه في عظام الوجه بسبب تحركها من مكانها مما يسبب اعتلالاً في إطباق الأسنان، مشيرًا إلى أنه قد تحدث مشاكل بصرية عند الإصابة في الفك العلوي ومنطقة محجر العين، وصعوبة في التنفس تستدعي وضع أنبوب أسفل الحلق لمساعدتهم على التنفس، كما أن بعض الكسور الرياضية تؤدي إلى صعوبة في فتح الفم والتحدث.
وأضاف “أحمد” أن إصابات الوجه والفكين من الحالات التي تتطلب الإسعافات الأولية والحصول على الرعاية الطبية الفورية، حيث يحتاج المصاب لعمل عدة أشعات -منها الأشعة المقطعية- لتحديد موقع الكسور، تفاديًا لحدوث نزيف أو وصول الدم أو السوائل أو بقايا الطعام إلى الرئة، مبينًا أن غالب كسور أجزاء الوجه والفكين تحتاج لتدخل جراحي لتثبيت الكسور، ويخضع حينها المصاب لمدة تتراوح بين 6 أو 8 أسابيع إلى شهرين للحصول على التعافي المبدئي والتعافي بشكل تام يكون في مدة أقصاها 6 أشهر.
وأشار إلى أن هناك واقياً معروفاً باسم Mouth Guard أو Sport Mouth Guard ، يرتديه بعض لاعبي المصارعة والملاكمة، حمايةً من تعرضهم لكسور تؤثر على مظهر اللاعب، موجهًا نصيحته لعامة المجتمع والأطفال بعدم ممارسة أي رياضة، مثل ركوب الخيل وركوب الدراجات والدبابات في المخيمات، بدون الحصول على واقٍ للوجه والفكين، وذلك لحمايتهم من التعرض لإصابات الأسنان والفكين التي تصل إلى مراحل متقدمة مثل الإغماء والدخول للعناية المركزة.