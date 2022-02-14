غدًا.. إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بمكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن إطلاق المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة “حافلات مكة” غدًا (الثلاثاء) وذلك على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.
وأوضحت الهيئة أن أول رحلة تجريبية ستنطلق الساعة 5:30 صباحا عبر المسار 7A، وتحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام، لافتة إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل على بقية المسارات الاثني عشر في الفترة المقبلة حسب الخطة الموضوعة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المرحلة التجريبية ستوفر فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.