“الشورى” يوافق على مشروع نظام منح الأوسمة الأجنبية للسعوديين

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، والتي عُقدت اليوم (الإثنين) عبر الاتصال المرئي، على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين.
وينظم المشروع المقترح مسألة الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.
ويناقش المجلس خلال جلسة اليوم كذلك مقترح تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، كما ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/ 1442هـ.وفق “أخبار 24”.