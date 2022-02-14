أطعم المساكين وأخرج لضيفه 500 صاع مـن القمح والأرز.. مواقف إنسانية من حياة الإمام سعود

اتصف أئمـة الدولـة السـعودية الأولى بصفـات العـرب النبيلـة، كالكـرم والمروءة والشجاعة والوفاء والحلم، وكان الإمام سعود بن عبدالعزيز أحد الأئمة الذين فتحوا أبواب منازلهم لمد يد العون للفقراء والمساكن وإكرام الضيوف والغرباء.
وفي السطور التالية نستعرض لمحة سريعة لما كان يفعله الإمام سعود بن عبدالعزيز من مواقف إنسانية:
مجلس الإمام وشكاوى الأهالي
كان الأهـالي مـن البـوادي وغيرهـم، يذهبون إلى مجلس الإمام سعود من أجل كتابة شكاياتهم والاحتكام إليه، ووصف المؤرخ الذي عاصر الدولة السعودية الأولى، عثمان بن بشر، ما كان يفعله الإمام سعود في تلك الفترة عندما كان يستقبل القادمين إليه في مجلسه.
وقال “بن بشر” في هذا الشأن :” قـام إليـه أهـل الحوائـج مـن أهـل الشـكايات مـن البـوادي وغيرهـم، وكان كاتبـه عـن يسـاره، فهـذا قـاض لـه حاجتـه، وهـذا كـاتـب لـه شـكايته، وهـذا دافعـه وخصمـه إلى الشرع. فيجلس في مكانـه ذلك نحـو سـاعتين حتـى ينقضي أكثرهـم، ثـم ينهـض قائماً ويدخـل القـصر، ويجلس في مجلسه في المقصـورة، ويصعـد إليـه كاتبـه ويكتـب جوابات تلك الكتب التي رفعت إليه في ذلك المجلس إلى العصر، وينهض للصـلاة”.
كسوة المساكين وإفطار رمضان
عمد مساكين أهـل نجـد على الذهاب إلى الدرعيـة إذا حل شهر رمضان، وكان الإمام “سعود” يقوم كل ليلـة بإدخال هؤلاء المساكين للإفطـار عنـده في القـصـر رغم كثرتهـم، ويعطـي كل رجـل منهم “جديدة”، وهي العملة المحلية التي كان يتم التعامل بها آنذاك. وفق “أخبار 24”.
ولم تتوقف الأعمال الإنسانية التي قام بها الإمام عند هذا الحد، إذ اعتاد في كل ليلة من العشر الأواخـر من شهر رمضان على كسوة المساكين، ويعطـي كل مسكين عباءة ومحرمة وجديدة.
إطعام الغرباء
أكد المؤرخ “بن بشر” أن عـدد أفـراد بيت الإمـام سعود الخاص والغرباء الذين يقيتهـم يومياً يتراوح ما بين 400 و500 شخص، وكان الأرز ولحـم الضأن والجريش والتمـر هـو طعامهـم.
الجدير بالذكر أن الأئمـة الذين كانوا في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ المملكة يرسلون القهـوة لأهـل القيـام في رمضـان، وكان الصبيـان مـن أهـل الدرعيـة إذا خرجـوا مـن عنـد المعلـم يصعدون إلى الأئمـة بألواحهـم، ويعرضـون عليهـم خطوطهـم، فمـن استحسـن خـطـه منهـم يكافئوه، كما كان عطاؤهـم للضعفاء والمساكين كثيراً.
كرم زائد
كان الإمـام سـعود بن عبدالعزيز يخـرج لضيفـه كـل يـوم 500 صـاع مـن القمح والأرز، وقال “بن بشر” في هذا الصدد: “إن المضايفـي الموكل بالضيـوف يدعو الضيوف للعشـاء مـن بعـد الظهـر إلى مـا بعـد العشاء، وأمـا الغـداء فمـن طلـوع الشمس إلى اشتداد النهـار عـلى مراتبهـم في العشاء”.