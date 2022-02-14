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رياضة > “المريسل” يكشف سبب تأخر إعلان الهلال تعاقده مع “دياز”
14/02/2022   5:09 م

“المريسل” يكشف سبب تأخر إعلان الهلال تعاقده مع “دياز”

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن سبب تأخر إعلان إدارة الهلال التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلفا للمدير الفني الحالي ليوناردو جارديم.

وكتب المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تأخر الإعلان بسبب إعتراض البعض على آلية تدريب المدرب و حكاية مساعده (اللي يوجهه) حتى لو لم يكن معه في الجهاز”.

وأضاف المريسل: “الضمانات لعدم تدخل الشخص المعني تغضب المدرب و تدخلات لإحتواء الأزمة هذا المساء”.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة الهلال أبلغت المدرب البرتغالي بالفعل بإنهاء العلاقة التعاقدية معه، في الوقت الذي أشارت فيه لاقتراب إعلان تولي الأرجنتيني رامون دياز تدريب الفريق رسمياً. وفق “أخبار 24”.

وكان جارديم قد تسبب في غضب عارم لدى الجماهير الهلالية عقب الخسارة القاسية برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية واحتلاله المركز الرابع بالمسابقة.

“المريسل” يكشف سبب تأخر إعلان الهلال تعاقده مع “دياز”

رياضة
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