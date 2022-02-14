الأهلي يفقد خدمات هذا الثنائي أمام الفيحاء

يستعد فريق الأهلي لمواجهة أمام الفيحاء المقررة الخميس المقبل، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة الـ21 من دوري المحترفين.
ويفقد الأهلي جهود لاعبه علي الأسمري، الذي أظهرت الفحوصات حاجته للبقاء أسبوعا إضافيا في باريس، بهدف تقوية الركبة قبل العودة إلى جدة.
وسيغيب اللاعب عن فريق الأهلي، حتى مطلع مارس المقبل، الأمر الذي يعني عدم مشاركته في الجولات الثلاث المقبلة “21، 22، 23″، أمام كل من الفيحاء، والاتحاد، والاتفاق، على التوالي.
وفي سياق متصل، سيغيب المدافع طلال عبسي، بسبب إصابة الغضروف ، حيث ينتظر التقرير الطبي لتحديد مدة علاجه. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته، اليوم الاثنين، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، بعد يوم إجازة للاعبين.