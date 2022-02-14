الاتحاد يتلقى ضربة موجعة بسبب إصابة حجازي

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن مدافع الاتحاد أحمد حجازي لن يلحق بمواجهتي منتخب بلاده أمام السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتعرض أحمد حجازي للإصابة خلال مواجهة المنتخب أمام المغرب في دور الـ8 من كأس الأمم الأفريقية.
وأوضحت التقارير أن حجازي يحتاج لفترة علاج وتأهيل، ومن الصعب أن يكون جاهزًا للمواجهة الحاسمة للمونديال.
وسيخوض منتخب مصر مواجهة أمام السنغال ذهابا يوم 23 مارس في القاهرة، قبل خوض الإياب في ملعب أسود التيرانجا يوم 29 من الشهر ذاته. وفق “أخبار 24”.
وسيفقد الاتحاد خدمات اللاعب خلال تلك الفترة التي سيتخللها مواجهات عدة بدوري المحترفين لعل أبرزها مواجهات أمام الهلال والأهلي والشباب، بالإضافة لمواجهتين أمام التعاون بالدوري وكأس الملك.