رسميًا.. الهلال ينهي التعاقد مع “جارديم” بالتراضي

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الإثنين، إنهاء التعاقد مع المدرب ليوناردو جارديم بالتراضي.
واجتمع بن نافل مع المدرب البرتغالي جارديم، مساء اليوم الإثنين، في مقر النادي بشأن إنهاء عقده والالتزامات المترتبة عليه.
وقدم مجلس إدارة نادي الهلال الشكر للمدرب جارديم على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي، متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية. وفق “أخبار 24”.
وكان جارديم قد تسبب في غضب عارم لدى الجماهير الهلالية عقب الخسارة القاسية برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية واحتلاله المركز الرابع بالمسابقة.