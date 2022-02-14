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جديد المحليات > ​خبير تقني يقدم نصيحة للحماية من الآثار السلبية لشاشة الكمبيوتر
14/02/2022   9:35 م

​خبير تقني يقدم نصيحة للحماية من الآثار السلبية لشاشة الكمبيوتر

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قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصيحة تساعد المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة على تجاوز الآثار السلبية الناتجة عن أشعة الشاشة الزرقاء.

وأوضح الحمادي عبر حسابة بـ”تويتر”، أن شركات التقنية وفرت في أنظمتها ميزة تخفف من المشاكل الصحية الناتجة عن استخدام أجهزة الكمبيوتر، وذلك من خلال تفعيل الوضع الليلي الذي يُلغي ضوء الأشعة الزرقاء المزعجة للعين.

وأضاف أن طريقة تفعيل الخاصية تبدأ من الإعدادات، وبعدها اختيار النظام، ثم تفعيل الضوء الليلي، ليختفي الضوء الأزرق من الشاشة مباشرة، مشيراً إلى أنه يمكن ضبط قوة الضوء ودرجة حرارة اللون بما يتناسب مع كل شخص. وفق “أخبار 24”.

​خبير تقني يقدم نصيحة للحماية من الآثار السلبية لشاشة الكمبيوتر

جديد المحليات
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