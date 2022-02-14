​خبير تقني يقدم نصيحة للحماية من الآثار السلبية لشاشة الكمبيوتر

قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصيحة تساعد المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر لساعات طويلة على تجاوز الآثار السلبية الناتجة عن أشعة الشاشة الزرقاء.
وأوضح الحمادي عبر حسابة بـ”تويتر”، أن شركات التقنية وفرت في أنظمتها ميزة تخفف من المشاكل الصحية الناتجة عن استخدام أجهزة الكمبيوتر، وذلك من خلال تفعيل الوضع الليلي الذي يُلغي ضوء الأشعة الزرقاء المزعجة للعين.
وأضاف أن طريقة تفعيل الخاصية تبدأ من الإعدادات، وبعدها اختيار النظام، ثم تفعيل الضوء الليلي، ليختفي الضوء الأزرق من الشاشة مباشرة، مشيراً إلى أنه يمكن ضبط قوة الضوء ودرجة حرارة اللون بما يتناسب مع كل شخص. وفق “أخبار 24”.
العمل على شاشة الكمبيوتر بشكل مستمر يسبب الصداع ومشاكل النوم مثل الأرق ونحوه!
لذلك الشركات التقنية وفّرت في أنظمتها ميزة تخفف من هذه الأثار السلبية؛ عبر تفعيل وضع يلغي ضوء الأشعة الزرقاء المزعجة للعين.
طريقة تفعيل هذه الخاصية في الويندوز والماك وبدون برامج إضافية: pic.twitter.com/UJZnmEROmN
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 14, 2022