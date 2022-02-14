موسم الرياض يحقق 4 أرقام عالمية من جينيس للأرقام القياسية

حقق موسم الرياض 4 أرقام غير مسبوقة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بواقع رقم قياسي لكل شهر منذ انطلاقته وحتى اليوم (الاثنين).
وتضمنت الأرقام القياسية تسجيل 100 أغنية مسجلة بتقنية الهولوغرام، وعرض أكبر مجسم لسيارة فورمولا 1 من قطع الليغو، عبر استخدام نصف مليون مكعب ليغو حيث استغرفت عملية البناء نحو أسبوع فقط.
وفي مجال الألعاب حققت الزحليقة العملاقة في بوليفارد رياض سيتي رقمين قياسيين في الموسوعة العالمية حيث أنها الأطول عالميًّا، إضافةً إلى كونها صاحبة المسارات الأكثر من نوعها في مجال الألعاب. وفق “أخبار 24”.
ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى أكثر من 22 متر، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها أكثر من 56 متر، في حين يصل عدد مساراتها إلى 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها.