​شاهد.. انطلاق مناورات تمرين “رماح النصر 2022” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

انطلقت مناورات التمرين المشترك “رماح النصر 2022” في نسخته الثانية في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، أمس (الأحد)، وستستمر المناورات لمدة أسبوعين.
ويشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي (القوات البرية، والقوات البحرية، وقوات الدفاع الجوي، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة)، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة بالتمرين.
وحرصت القوات الجوية على تنفيذ التمرين الذي يسهم في صقل العمل المشترك بين جميع أفرع القوات العسكرية المشاركة من المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة أيضاً؛ من أجل تحقيق التناغم والتأثير المطلوب في بيئة تهديد متعددة الأبعاد. وفق “أخبار 24”.
وأوضح قائد التمرين، اللواء الطيار الركن خالد الحربي، أن رؤية وزارة الدفاع للقوات المسلحة تضمنت أن يكون هناك قوة عسكرية محترفة ومشتركة تقود التحالفات وتشارك بها بكفاءة واقتدار، وللمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على المستوى التكتيكي.