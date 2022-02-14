استشاري: هناك وسائل آمنة لمنع الحمل تخص الرجل.. وهذه أقل مدة لاستشارة الطبيب حال تأخر الإنجاب

رد استشاري العقم والإنجاب وأمراض الذكورة، الدكتور عبدالله الفاخري، على أبرز الاستفسارات الشائعة بشأن العقم وتأخر الإنجاب.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن سنة كاملة هي أقل مدة للجوء إلى الطبيب في حال تأخر الحمل، مشيرًا إلى أن القلق يُعد أحد أهم أسباب تأخر الإنجاب.
وأشار إلى أنه من الخطأ الاعتقاد أن المرأة هي المسؤول الأول عن عدم الإنجاب، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف حالات تأخره ترجع بشكل رئيسي إلى مشكلات لدى الرجال. وفق “أخبار 24”.
وبشأن حبوب منع الحمل، أكد الفاخري أن هناك وسائل مأمونة يمكن للرجال استخدامها، أبرزها ربط السائل المنوي، بما يعني خروجه دون حيوانات منوية، موضحًا أن هذا الإجراء لا يؤثر على الرغبة أو الهرمونات الذكورية، ولكنه يمنع فقط تدفق الحيوانات المنوية.
عبد الله الفاخري – استشاري في العقم والإنجاب وأمراض الذكورة : موانع الحمل كثيرة ونسبة الحمل فيها موجودة .. وهناك موانع حمل للرجال أكثر أمانا عن المستخدمة للمرأة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KtWhIaUZ5f
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 14, 2022
هل حبوب منع الحمل تسبب تأخر الحمل أو عدم الإنجاب؟.. عبد الله الفاخري – استشاري في العقم والإنجاب وأمراض الذكورة يجيب#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aS0LIeGFZl
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 14, 2022