نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > استشاري: هناك وسائل آمنة لمنع الحمل تخص الرجل.. وهذه أقل مدة لاستشارة الطبيب حال تأخر الإنجاب
14/02/2022   9:34 م

استشاري: هناك وسائل آمنة لمنع الحمل تخص الرجل.. وهذه أقل مدة لاستشارة الطبيب حال تأخر الإنجاب

+ = -
1145

رد استشاري العقم والإنجاب وأمراض الذكورة، الدكتور عبدالله الفاخري، على أبرز الاستفسارات الشائعة بشأن العقم وتأخر الإنجاب.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن سنة كاملة هي أقل مدة للجوء إلى الطبيب في حال تأخر الحمل، مشيرًا إلى أن القلق يُعد أحد أهم أسباب تأخر الإنجاب.

وأشار إلى أنه من الخطأ الاعتقاد أن المرأة هي المسؤول الأول عن عدم الإنجاب، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف حالات تأخره ترجع بشكل رئيسي إلى مشكلات لدى الرجال. وفق “أخبار 24”.

وبشأن حبوب منع الحمل، أكد الفاخري أن هناك وسائل مأمونة يمكن للرجال استخدامها، أبرزها ربط السائل المنوي، بما يعني خروجه دون حيوانات منوية، موضحًا أن هذا الإجراء لا يؤثر على الرغبة أو الهرمونات الذكورية، ولكنه يمنع فقط تدفق الحيوانات المنوية.

استشاري: هناك وسائل آمنة لمنع الحمل تخص الرجل.. وهذه أقل مدة لاستشارة الطبيب حال تأخر الإنجاب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198650.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.