​”الزكاة والضريبة والجمارك” تلغي رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية

ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات السعودية، وذلك بهدف تمكين صادرات الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها الجمركية، وتعزيز بيئة التصدير في المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستُسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.
وأضافت أن بيان الصادر يُقصد به الإقرار الذي يقدمه المصدر أو من يفوضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المبادرة التي تُقدمها الهيئة امتدادًا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، والإسهام في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.