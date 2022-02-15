بعد البدء في إزالة العشوائيات.. أمين جدة يوجه رسالة للمواطنين قبل شراء أرض

وجه أمين محافظة جدة، صالح التركي، رسالة للمواطنين بعدم شراء أرض دون وجود صك، مؤكداً أنه لن يكون هناك تعاطف مع أي عشوائيات جديدة.
وأوضح التركي، خلال حديثه لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخدمات لن تصل إلى المنازل التي لا تملك صكوكاً، مبيناً أن الأنظمة تمنع وصول الكهرباء إلى تلك المنازل، وفي حال وصول الكهرباء إلى منزل دون صك سيتم إزالته. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن التعامل مع أي تجمّع عشوائي لن يكون كما كان يتم في الماضي، داعياً المواطنين إلى عدم شراء المنازل من خلال وثيقة، وأنه لا قبول لمثل تلك الوثائق ولن يكون هناك استحكام عبر منصة أحكام حتى لو تم بناء المنزل، مؤكداً أنه سيتم هدمه.
ودعا التركي المواطنين إلى شراء الأراضي بصك نظامي والبناء في مخطط معتمد واستخراج رخصة بناء.
أ.صالح التركي (أمين محافظة جدة):
لن يتم التعامل مع أي تجمّع عشوائي كما كان يتم في الماضي.. ورسالتي للمواطنين “لا تشتري ارض بدون صك؛ لأنه لن يكون هناك تعاطف”@JeddahAmanah #عشوائيات_جدة_في_الصورة pic.twitter.com/tHtSo0eJN0
— في الصورة (@almodifershow) February 14, 2022