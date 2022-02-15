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جديد المناطق > بعد البدء في إزالة العشوائيات.. أمين جدة يوجه رسالة للمواطنين قبل شراء أرض
15/02/2022   8:20 ص

بعد البدء في إزالة العشوائيات.. أمين جدة يوجه رسالة للمواطنين قبل شراء أرض

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وجه أمين محافظة جدة، صالح التركي، رسالة للمواطنين بعدم شراء أرض دون وجود صك، مؤكداً أنه لن يكون هناك تعاطف مع أي عشوائيات جديدة.

وأوضح التركي، خلال حديثه لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخدمات لن تصل إلى المنازل التي لا تملك صكوكاً، مبيناً أن الأنظمة تمنع وصول الكهرباء إلى تلك المنازل، وفي حال وصول الكهرباء إلى منزل دون صك سيتم إزالته. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن التعامل مع أي تجمّع عشوائي لن يكون كما كان يتم في الماضي، داعياً المواطنين إلى عدم شراء المنازل من خلال وثيقة، وأنه لا قبول لمثل تلك الوثائق ولن يكون هناك استحكام عبر منصة أحكام حتى لو تم بناء المنزل، مؤكداً أنه سيتم هدمه.

ودعا التركي المواطنين إلى شراء الأراضي بصك نظامي والبناء في مخطط معتمد واستخراج رخصة بناء.

بعد البدء في إزالة العشوائيات.. أمين جدة يوجه رسالة للمواطنين قبل شراء أرض

جديد المناطق
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