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جديد المحليات > بالفيديو.. “التجارة” تكشف عن شركة لبيع الكماليات بتبوك تتجاوز إيرادتها 40 مليون ريال صححت وضعها من التستر
15/02/2022   8:20 ص

بالفيديو.. “التجارة” تكشف عن شركة لبيع الكماليات بتبوك تتجاوز إيرادتها 40 مليون ريال صححت وضعها من التستر

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كشفت وزارة التجارة عن شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والمقرر انتهاؤها الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير 2022.

وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمل منذ 7 سنوات، وتتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، لافتة إلى أن كافة أعمال الشركة أصبحت نظامية.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص). وفق “أخبار 24”.

وتشمل الخيارات كذلك تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.

بالفيديو.. “التجارة” تكشف عن شركة لبيع الكماليات بتبوك تتجاوز إيرادتها 40 مليون ريال صححت وضعها من التستر

جديد المحليات
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