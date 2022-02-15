بالفيديو.. “التجارة” تكشف عن شركة لبيع الكماليات بتبوك تتجاوز إيرادتها 40 مليون ريال صححت وضعها من التستر

كشفت وزارة التجارة عن شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والمقرر انتهاؤها الأربعاء المقبل الموافق 16 فبراير 2022.
وأوضحت الوزارة أن الشركة تعمل منذ 7 سنوات، وتتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، لافتة إلى أن كافة أعمال الشركة أصبحت نظامية.
يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت كافة الخيارات المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص). وفق “أخبار 24”.
وتشمل الخيارات كذلك تصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
شركة متخصصة في بيع الكماليات في تبوك، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 40 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية.
بادر و #صحح_تجارتك قبل انتهاء الفترة يوم الأربعاء 16 فبراير 2022
عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/VKfFZXnclo
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 14, 2022