محافظ “عقارات الدولة” يحدد موعد صرف تعويضات “عشوائيات جدة”

أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنه سيتم بدء صرف التعويضات للعقارات التي تم هدمها في جدة بعد 60 يومًا من الآن.
وأضاف بافقيه أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 شهور يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه.
وأشار خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك من 10 إلى 15 %، والباقي بناء عشوائي على أراض ليست نظامية. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أنه ليس هناك طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامة والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.
أ.إحسان بافقيه (محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة): سنبدأ بصرف التعويضات بعد ٦٠يوما@SpgaKsa#عشوائيات_جدة_في_الصورة
رابط مباشر للاستعلام عن حالة طلبات التعويضاتhttps://t.co/497ihJLOML pic.twitter.com/VpLSeKuP7i
— في الصورة (@almodifershow) February 14, 2022