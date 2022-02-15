نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > محافظ “عقارات الدولة” يحدد موعد صرف تعويضات “عشوائيات جدة”
15/02/2022   8:20 ص

محافظ “عقارات الدولة” يحدد موعد صرف تعويضات “عشوائيات جدة”

+ = -
1418

أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنه سيتم بدء صرف التعويضات للعقارات التي تم هدمها في جدة بعد 60 يومًا من الآن.

وأضاف بافقيه أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 شهور يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه.

وأشار خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك من 10 إلى 15 %، والباقي بناء عشوائي على أراض ليست نظامية. وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أنه ليس هناك طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامة والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.

محافظ “عقارات الدولة” يحدد موعد صرف تعويضات “عشوائيات جدة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198680.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.