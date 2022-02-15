“الغذاء والدواء” تكشف مجدداً حقيقة وجود “الأرز البلاستيكي” بالأسواق المحلية

نفت هيئة الغذاء والدواء مجدداً، وجود منتج الأرز البلاستيكي في الأسواق المحلية، مؤكدة أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول هذه النوعية من الأرز إلى الأسواق.
وأوضحت أنها سحبت عينات من بعض المنتجات التي دارت حولها إشاعات بأنها من أنواع الأرز البلاستيكي، وأحالتها إلى مختبراتها لإخضاعها للفحص الفيزيائي والتأكد من الخواص الطبيعية للأرز.
وأشارت إلى أن نتائج تحليل عينات الأرز بيّنت أنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات الخليجية ذات العلاقة.
وكانت شائعات تم تداولها بشأن وجود منتج أرز بلاستيكي في الأسواق يتم تصنيعه من خليط البطاطا والبطاطا الحلوة، إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي.
وفق “أخبار 24”.