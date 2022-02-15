“الوزراء” يوافق على تنظيم الترخيص للمكتب الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38 ) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
وتضمن القرار الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
كما وافق المجلس على استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1443هـ). وفق “أخبار 24”.
وكلف “الوزراء”، وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون) -تحت التأسيس- وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.