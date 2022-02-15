شاهد.. إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات بمكة المكرمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال المركز الموحد للنقل في مكة “نقل مكة”، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام للحافلات بمكة.
وأوضحت أنه تم إطلاق التشغيل على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة، ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام، والذي يعد أحد مشاريع مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وتمثل حافلة المرحلة التجريبية نموذجاً لحافلات المشروع التي يبلغ عددها 240 حافلة، بسعة استيعابية تبلغ 85 راكباً، كما تم توريد 160 حافلة مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصًا، تم تصنيعها، وفق أعلى المواصفات العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن عدّاس أن المركز الموحد للنقل في مكة “نقل مكة”، يُحقق التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة في قطاع النقل داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضح المهندس عداس أن “نقل مكة” يهدُف إلى تطوير خدمات النقل لتكون أكثر راحة وأمانًا وفق تقنيات متقدمة لخدمة سكان مدينة مكة المكرمة وضيوف الرحمن، مع مراعاة متطلبات جميع الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويهدف مشروع حافلات مكة إلى تقديم أفضل وسيلة للنقل العام وأكثرها كفاءة، من خلال 12 مساراً تغطي الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، كما سيلعب دوراً هاماً في تقليل أعداد السيارات في شوارع وطرقات مكة المكرمة، وبالتالي التخفيف من نسبة التلوث البيئي والازدحام المروري، كما سيمنح المشروع مدينة مكة المكرمة نظام نقل عالمياً آمناً وموثوقاً لخدمة السكان وضيوف بيت الله الحرام. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن شبكة الحافلات بمدينة مكة المكرمة تتوزع على 12 مساراً تخدمها 425 محطة توقف تقريبًا وأربع محطات رئيسية في المنطقة المركزية.