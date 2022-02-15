قبل يوم من انتهاء المهلة.. رئيس لجنة مكافحة التستر: تقنين أوضاع 4 آلاف منشأة و3 آلاف جاري تصحيحها

أكد رئيس لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة مكة المكرمة، نايف الزايدي، أنه تم تصحيح 4 آلاف حالة بالمملكة خلال الفترة الماضية، فيما يوجد في الانتظار نحو 3 آلاف حالة أخرى.
وشدد خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، على أن التصحيح ما يزال مستمرا وبطريقة سهلة من خلال موقع وزارة التجارة في خمس خطوات، وذلك بالدخول على الموقع أولا ثم النفاذ الوطني، يليها اختيار البيانات الخاصة بالمنشأة سواء سجلات أو خلافه، ثم طلب التصحيح، لافتا إلى أنه بعد ذلك يأتي الرد خلال 90 يوما على الأوراق المطلوبة.
وحول مهلة التصحيح التي تنتهي غدا، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن عدم تمديدها، وهل هي كافية لتقديم المنشآت طلباتها؛ أكد الزايدي أنها مدة كافية خاصة في ظل وجود 12 مركزا لتصحيح الأوضاع في 12 غرفة على مستوى المملكة، فضلا عن موقع وزارة التجارة، وهي أمور كافية لتقديم المنشآت طلباتها. وفق “أخبار 24”.
فيديو | رئيس لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة #مكة_المكرمة نايف الزايدي: على مستوى #المملكة صححت 4 آلاف حالة وأكثر من 3 آلاف في الانتظار.. والتصحيح ما يزال مستمرا وبطريقة سهلة من خلال موقع وزارة التجارة#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/qhM95ulaO0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 14, 2022