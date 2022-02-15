نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قبل يوم من انتهاء المهلة.. رئيس لجنة مكافحة التستر: تقنين أوضاع 4 آلاف منشأة و3 آلاف جاري تصحيحها
15/02/2022   3:45 م

قبل يوم من انتهاء المهلة.. رئيس لجنة مكافحة التستر: تقنين أوضاع 4 آلاف منشأة و3 آلاف جاري تصحيحها

+ = -
651

أكد رئيس لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة مكة المكرمة، نايف الزايدي، أنه تم تصحيح 4 آلاف حالة بالمملكة خلال الفترة الماضية، فيما يوجد في الانتظار نحو 3 آلاف حالة أخرى.

وشدد خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، على أن التصحيح ما يزال مستمرا وبطريقة سهلة من خلال موقع وزارة التجارة في خمس خطوات، وذلك بالدخول على الموقع أولا ثم النفاذ الوطني، يليها اختيار البيانات الخاصة بالمنشأة سواء سجلات أو خلافه، ثم طلب التصحيح، لافتا إلى أنه بعد ذلك يأتي الرد خلال 90 يوما على الأوراق المطلوبة.

وحول مهلة التصحيح التي تنتهي غدا، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن عدم تمديدها، وهل هي كافية لتقديم المنشآت طلباتها؛ أكد الزايدي أنها مدة كافية خاصة في ظل وجود 12 مركزا لتصحيح الأوضاع في 12 غرفة على مستوى المملكة، فضلا عن موقع وزارة التجارة، وهي أمور كافية لتقديم المنشآت طلباتها. وفق “أخبار 24”.

قبل يوم من انتهاء المهلة.. رئيس لجنة مكافحة التستر: تقنين أوضاع 4 آلاف منشأة و3 آلاف جاري تصحيحها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885198732.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.