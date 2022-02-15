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جديد المحليات > بمناسبة يوم التأسيس .. شاهد أنواع اللبس لكل منطقة من مناطق المملكة
15/02/2022   3:47 م

بمناسبة يوم التأسيس .. شاهد أنواع اللبس لكل منطقة من مناطق المملكة

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تحتفل المملكة يوم الثلاثاء المقبل بيوم تأسيس الدولة السعودية، وذلك لأول مرة في تاريخها، تنفيذًا للأمر الملكي الذي صدر مؤخرًا بهذا الشأن.

وطرحت هيئة الأزياء في هذا الإطار أزياء يوم التأسيس الذي تقرر الاحتفال به في يوم 22 فبراير من كل عام، وفيما يلي استعرض لتفاصيل هذه الملابس بحسب كل منطقة من مناطق المملكة.

زي المنطقة الوسطى
شملت ملابس المنطقة الوسطى نوعين من الملابس المخصصة للرجال والنساء، ويتكون الزي الأول المخصص للرجال في “عقال، وغترة، ودقلة”، أما الزي الثاني فيشمل “عقال، وغترة، والمرودن، وخنجر، وثوب”.

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ويتكون الزي الأول المخصص للنساء من “برقع، وشيلة، ومقطع، وحزام” في حين اختلف عنه الزي الثاني باحتوائه على “هامة، وبشت، وشنطة، وكرته”.

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وضم الزي المخصص للأطفال”بخنق” للفتيات، و”عقال، وغترة، ودقلة، ومحزم، وثوب” للفتيان.

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زي المنطقة الشمالية

تكونت ملابس الرجال في المنطقة الشمالية من “عقال، وشماغ، ودقلة”، في حين اتسم زي السيدات بالبساطة في مكوناته التي ضمت “شيلة، والمحوثل” فقط.

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وتكون زي الأطفال في المنطقة الشمالية من 5 قطع فقط، فكان زي الفتيات عبارة عن “المحوثل” فقط، في حين شمل زي الفتيان “عقال، وغترة، ودقلة”.

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زي المنطقة الجنوبية
شمل زي الرجال في المنطقة الجنوبية كلاً من “الصمادة، والجبة، ومحزم، وخنجر”، في حين تكون زي النساء من “شيلة، والسدرة”.

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واتسم زي الأطفال في المنطقة الجنوبية بالبساطة في عدد مكوناته، فتكون زي الذكور منهم من “الشبلة، والجبة”، بينما تكون زي الفتيات من “شيلة، والسدرة”.

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زي المنطقة الشرقية
تكون زي الرجال في المنطقة الشرقية من 3 قطع هي “عقال، وغترة، والبشت”، في حين تكون ملابس النساء من “شيلة، والنشل”.

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ولم يختلف زي الأطفال في المنطقة الشرقية عن الكبار كثيرا، حيث تكون من “عقال، وغترة، والبشت” للذكور، و”النشل” للإناث.

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زي المنطقة الغربية
تمثل زي الرجال في المنطقة الغربية في “عقال، وشماغ، والسديري، وثوب”، في حين تكون زي النساء من “شيلة، والمسدح”.

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وجاء زي الأطفال في المنطقة الغربية مماثلاً تماما مع زي الكبار في مكوناته، حيث تكون من “عقال، وشماغ، والسديري، وثوب” للأطفال الذكور، و”شيلة، والمسدح” للأطفال من الإناث.

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وفق “أخبار 24”.

بمناسبة يوم التأسيس .. شاهد أنواع اللبس لكل منطقة من مناطق المملكة

جديد المحليات
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