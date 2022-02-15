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رياضة > أنباء عن خضوع “خالد الزيلعي” لعملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه
15/02/2022   3:46 م

أنباء عن خضوع “خالد الزيلعي” لعملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه

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انهالت الدعوات على لاعب نادي النصر السابق، خالد الزيلعي، بالشفاء من مرضه، منذ صباح اليوم (الثلاثاء)، وذلك بعد تداول أنباء عن خضوعه لعملية جراحية.

ودشن مغردون على موقع “تويتر” وسما باسم اللاعب، متداولين صوراً جديدة له وهو يجلس على الفراش الأبيض، سائلين الله عز وجل أن يعافيه من مرضه.

وتفاعل عدد من الشخصيات الرياضية واللاعبين الحاليين والسابقين مع الوسم، ومنهم لاعب نادي ضمك، وليد العنزي، ولاعب نادي الجبلين والمنتخب الوطني سابقا، إبراهيم الجهني، والناقد الرياضي عدنان جستنيه.

وكان “الزيلعي” قد حضر قبل عدة أيام لملعب “مرسول بارك” لمشاهدة مباراة النصر أمام الطائي، والتي انتهت بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد هذا الظهور أحدث تواجد للاعب السابق في مدرجات الملاعب، وذلك منذ إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، الذي أدى لابتعاده عن المجال الكروي. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “الزيلعي” كشف في وقت سابق عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري والطريقة التي يعالج بها، مشيراً إلى أنه استيقظ من النوم فوجد نفسه مصاباً بهذا المرض دون أي مقدمات، وأن أعراض المرض ظهرت في البداية على لسانه قبل أن ينتقل إلى اليدين والقدمين.

أنباء عن خضوع “خالد الزيلعي” لعملية جراحية.. والدعوات تنهال عليه

رياضة
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