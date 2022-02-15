مدير تعليم الخرج يعتمد برامج مشروع الاحتفاء بيوم التأسيس

الإعلام والاتصال _ فواز الجليفي:
اعتمد مدير التعليم بمحافظة الخرج، د. خالد بن عبدالله العتيبي، برامج مشروع الاحتفاء بيوم التأسيس، الذي يصادف يوم الثلاثاء القادم الموافق 22 فبراير. وقد وجه سعادته كافة أقسام الإدارة، والمدارس التابعة لتعليم محافظة الخرج؛ بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة يومي الأحد والاثنين 19 – 20 / 7 / 1443هـ، مع مراعاة ما ورد في الإطار العام لهذا البرنامج. و وجه د. العتيبي، على أهمية تنفيذ هذه الفعاليات والبرامج وفق التدابير الوقائية، و الاحترازات الصحية المعتمدة في ( وقاية). كما أكد مدير تعليم الخرج على الجميع؛ أن تصور البرامج المنفذة: قوة الترابط بين المواطن والقيادة، وأن تظهر هذه البرامج ما تملكه الدولة السعودية منذ تأسيسها من ثقل سياسي تاريخي ثقافي وحضاري.
ووفقا للتوجيه المعمم للمدارس سيتم تخصيص الخمس دقائق الأولى من الحصص الدراسية؛ للحديث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى، كما جاء في التوجيه ضرورة إحياء الموروث التقليدي للأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى.
من جانبها بدأت إدارة الإعلام والاتصال في تعليم الخرج (بنين/ بنات) جهودها، بالتعاون مع كافة أقسام الإدارة، في إعداد وتنفيذ عدد من الرسائل الاتصالية الموجهة لكافة شرائح المجتمع، وتأتي هذه الجهود الإعلامية إيماناً من إدارة الإعلام والاتصال بأهمية تنمية المعارف لدى الطلاب خاصة، وباقي شرائح المجتمع بشكل عام، بشأن معرفة تاريخ الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام/ محمد بن سعود في الدرعية، كما أن هذه البرامج تستهدف تنمية روح الاعتزاز بالوطن وتاريخه وحضارته وتراثه ورموزه والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم.